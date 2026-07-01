Vi ricordate di quando il nome in cima alla lista del Milan per la panchina sembrava essere quello di Oliver Glasner? Il club rossonero non ha mai affondato il colpo, virando con decisione su Ruben Amorim. Dopo aver lasciato il Crystal Palace lo scorso 2 giugno, Glasner sta per firmare con un nuovo club di Premier League.

Milan, ma perché non è arrivato Glasner

La nuova squadra di Glasner

🚨🌳 Oliver Glasner to Nottingham Forest, here we go! Deal in place for former Palace manager to replace Pereira at #NFFC.



Glasner will bring key people from his staff and will be involved in transfer decisions. pic.twitter.com/Lisurv5x68 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2026

Il nome diper la panchina rossonera era strettamente legato all'approdo dicome direttore tecnico. L'attuale CT dell'Austria, tuttavia, ha rifiutato la proposta deldopo settimane di attesa, facendo sfumare anche la trattativa con il tecnico tedesco. L'ex Crystal Palace aveva dato la propria completa disponibilità al club di Via Aldo Rossi e tra le parti era già stata raggiunta un'intesa verbale per un contrattoma le scelte della dirigenza sono andate in un'altra direzione.

Come anticipato dal 'The Telegraph' e successivamente confermato da Fabrizio Romano, Oliver Glasner sarà il nuovo allenatore del Notthingam Forest. Il club inglese ha esonerato a sorpresa Vitor Perera ed è pronto ad annunciare il tecnico tedesco come nuovo Head Coach. Stando a quanto riferito da Romano, l'ex obiettivo del Milan porterà con sé parte del suo staff e avrà un ruolo centrale nelle decisioni di mercato. Un'altra esperienza in Premier League, dunque, per Glasner, reduce da due annate alla guida del Crystal Palace, che ha guidato alla vittoria della Conference League nella stagione appena terminata.