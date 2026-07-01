Fino a poche settimane fa sembrava l'obiettivo numero uno del Milan, ora sta per firmare con un altro club di Premier League: la nuova squadra di Oliver Glasner
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Vi ricordate di quando il nome in cima alla lista del Milan per la panchina sembrava essere quello di Oliver Glasner? Il club rossonero non ha mai affondato il colpo, virando con decisione su Ruben Amorim. Dopo aver lasciato il Crystal Palace lo scorso 2 giugno, Glasner sta per firmare con un nuovo club di Premier League.
Milan, ma perché non è arrivato GlasnerIl nome di Glasner per la panchina rossonera era strettamente legato all'approdo di Ralf Rangnick come direttore tecnico. L'attuale CT dell'Austria, tuttavia, ha rifiutato la proposta del Milan dopo settimane di attesa, facendo sfumare anche la trattativa con il tecnico tedesco. L'ex Crystal Palace aveva dato la propria completa disponibilità al club di Via Aldo Rossi e tra le parti era già stata raggiunta un'intesa verbale per un contratto biennale da 5 milioni di euro a stagione, ma le scelte della dirigenza sono andate in un'altra direzione.
La nuova squadra di Glasner
🚨🌳 Oliver Glasner to Nottingham Forest, here we go! Deal in place for former Palace manager to replace Pereira at #NFFC.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2026
Glasner will bring key people from his staff and will be involved in transfer decisions. pic.twitter.com/Lisurv5x68
Come anticipato dal 'The Telegraph' e successivamente confermato da Fabrizio Romano, Oliver Glasner sarà il nuovo allenatore del Notthingam Forest. Il club inglese ha esonerato a sorpresa Vitor Perera ed è pronto ad annunciare il tecnico tedesco come nuovo Head Coach. Stando a quanto riferito da Romano, l'ex obiettivo del Milan porterà con sé parte del suo staff e avrà un ruolo centrale nelle decisioni di mercato. Un'altra esperienza in Premier League, dunque, per Glasner, reduce da due annate alla guida del Crystal Palace, che ha guidato alla vittoria della Conference League nella stagione appena terminata.
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