L'avventura di Zlatan Ibrahimovic come opinionista tv si infiamma: svelati i forti attriti con il collega Alexi Lalas
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L'esperienza di Zlatan Ibrahimovic come opinionista per ‘Fox Sports’ in occasione del Mondiale continua a far discutere. Secondo quanto rivelato dal ‘Daily Mail’ e ripreso dalla ‘Gazzetta dello Sport’, dietro le quinte dell'emittente televisiva statunitense sono emersi attriti tra i tre volti principali della trasmissione: Ibra, Thierry Henry e l'americano Alexi Lalas.
Ibrahimovic-Lalas, tensione alle stelleIn particolare, sono Ibrahimovic e Lalas a essere protagonisti di continui battibecchi in diretta. Tra i media si discute se questa reciproca insofferenza sia reale o rappresenti solo una strategia televisiva di ‘Fox Sports’ per aumentare gli ascolti. L'inimicizia tra i tre opinionisti è diventata uno spettacolo imperdibile, a tratti più divertente delle partite stesse. Lo svedese fa impazzire Lalas, che secondo il ‘Daiy Mail’ non lo sopporterebbe ma continuerebbe a svolgere il suo lavoro con professionalità. La tensione sul set non sembra destinata a calare, mentre la produzione ha iniziato a sfruttare questi attriti per via del loro grande impatto sull'audience.
Ibrahimovic premiato come impiegato del meseAl termine di Inghilterra-Ghana, la conduttrice Rebecca Lowe ha sorpreso Ibrahimovic consegnandogli il premio di impiegato del mese. Il riconoscimento è passato dalle mani di Thierry Henry, che lo ha subito passato allo svedese. Una volta ricevuta la targhetta, il Senior Advisor di RedBird si è rivolto al collega Alexi Lalas affermando: "Penso che tu non lo vincerai mai", scatenando le risate dello studio.
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