L'esperienza di Zlatan Ibrahimovic come opinionista per ‘Fox Sports’ in occasione del Mondiale continua a far discutere. Secondo quanto rivelato dal ‘Daily Mail’ e ripreso dalla ‘Gazzetta dello Sport’, dietro le quinte dell'emittente televisiva statunitense sono emersi attriti tra i tre volti principali della trasmissione: Ibra, Thierry Henry e l'americano Alexi Lalas.

Ibrahimovic-Lalas, tensione alle stelle

Ibrahimovic premiato come impiegato del mese

In particolare, sonoa essere protagonisti di continui battibecchi in diretta. Tra i media si discute se questa reciproca insofferenza sia reale o rappresenti solo unadi ‘Fox Sports’ per aumentare gli ascolti. L'inimicizia tra i tre opinionisti è diventata uno spettacolo imperdibile, a tratti più divertente delle partite stesse. Lo svedese fa impazzire, che secondo il ‘Daiy Mail’ non lo sopporterebbe ma continuerebbe a svolgere il suo lavoro con professionalità. Lanon sembra destinata a calare, mentre la produzione ha iniziato a sfruttare questi attriti per via del loro grande impatto sull'audience.Al termine di Inghilterra-Ghana, la conduttriceha sorpresoconsegnandogli il premio di. Il riconoscimento è passato dalle mani di, che lo ha subito passato allo svedese. Una volta ricevuta la targhetta, il Senior Advisor di RedBird si è rivolto al collegaaffermando: "Penso che tu non lo vincerai mai", scatenando le risate dello studio.