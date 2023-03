Retegui-gol, ma non basta: l’Italia cade al ‘Maradona’ contro l’Inghilterra

L'Italia cade allo Stadio 'Diego Armando Maradona' nella gara valevole per la qualificazione ai prossimi Europei. Contro l'Inghilterra finisce 2-1 in favore della nazionale allenata da Gareth Soutghate, trascinata dai gol di Rice e Kane su calcio di rigore nel primo tempo. Ripresa che ha visto gli azzurri avere una bella reazione, tanto da aver accorciato le distanze con l'uomo più atteso: Mateo Retegui. Primo gol con la maglia azzurra per l'oriundo, ma non è bastato per evitare la sconfitta alla nazionale di Roberto Mancini. Da segnalare l'ingresso in campo nel secondo tempo di Sandro Tonali, il quale ha giocato 25 minuti entrando al posto di Jorginho. Calciomercato Milan, una big europea bussa alla porta di Leao.