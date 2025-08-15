Ravezzani su Jashari: “Si vede che è un ragazzo maturo ed intelligente”

Oggi è stata la giornata di Ardon Jashari: il centrocampista svizzero si è presentato ufficialmente a Casa Milan: le parole di Ravezzani
Oggi è stata la giornata di Ardon Jashari: il centrocampista svizzero si è presentato ufficialmente a Casa Milan in una conferenza stampa e ha poi incontrato i tifosi, insieme ai nuovi compagni Filippo Terracciano e Pervis Estupiñán, al Flagship Store di via Dante.
Ravezzani a Jashari: "Mi avevano detto che non capivo il suo ruolo, ma lui si definisce un play come Pirlo"
Dopo aver convinto in campo nell'amichevole contro il Leeds United, Jashari ha lasciato una buona impressione anche davanti ai microfoni. Un giudizio condiviso anche da Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, che ha commentato positivamente sul suo profilo X.