Ravezzani: “Questo era per il Milan il momento di vendere Theo Hernández”

Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia', ha commentato l'imminente trasferimento di Theo Hernández dal Milan all' Al-Hilal per 30 milioni di euro, con stipendio di 20 milioni di euro netti a stagione per il terzino sinistro francese.

"C’è un momento opportuno per vendere un calciatore, per quanto forte: se è con te da anni, se chiede troppo per rinnovare, se è a scadenza, se viene da una stagione poco brillante, se la sua vita extra campo è chiacchierata. Questo era per il Milan il momento di vendere Theo".