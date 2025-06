Calciomercato Milan, Theo Hernández all'Al-Hilal: l'Arabia lo fa ricco

Calciomercato Milan, sì di Theo Hernández all'Al-Hilal — Un'offerta, però, respinta da Theo Hernández. Così come, inizialmente, aveva detto di 'no' anche ai primi assalti dell'Al-Hilal, all'inizio di questo mese, nonostante la proposta di uno stipendio di 18 milioni di euro netti a stagione. Theo avrebbe volentieri accettato un ritorno all'Atlético Madrid, ma i club non hanno trovato un'intesa definitiva.

A quel punto, si è rifatto sotto l'Al-Hilal, alzando la sua offerta di stipendio a 20 milioni di euro netti a stagione e stavolta Theo si è convinto. Perché? Il Milan, ha commentato il quotidiano sportivo nazionale, gli ha prospettato un'annata da separato in casa, senza giocare. Nell'anno dei Mondiali, non proprio la situazione migliore.

Il Milan vuole, però, 30 milioni: le condizioni di inizio giugno — Pertanto, Theo Hernández ha riaperto agli arabi quando ha capito che, eccezion fatta per quella dell'Atléti, dall'Europa non sarebbero arrivate offerte di rilievo. Il rinnovo del contratto tra Milan e Theo, in scadenza il 30 giugno 2026? Mai preso in considerazione.

Inevitabile, dunque, giungere all'addio. Per il giocatore e per il club, che, però, chiede all'Al-Hilal di ricevere 30 milioni di euro, ovvero di mantenere le stesse condizioni di inizio mese quando arabi e rossoneri, prima del Mondiale per Club, avevano già raggiunto un accordo. Non un euro in meno o l’intera trattativa tornerà in dubbio. Cifra consistente, a un anno dalla scadenza, ma lontana anni luce dalla valutazione che Theo aveva nel 2022 o giù di lì, a Scudetto appena conquistato.