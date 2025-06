Calciomercato Milan, per questo attaccante è duello con Roma e Napoli

Prosegue la caccia del Milan ai suoi obiettivi in questa sessione estiva di calciomercato. A Milanello e dintorni, a due settimane dal raduno della squadra di Massimiliano Allegri, si respira - infatti - una vera e propria aria di rivoluzione. Ci saranno cambiamenti. O, per meglio dire, stravolgimenti in ogni reparto. Il budget è quello che è, non è infinito, ma - alimentato da qualche cessione - andrà distribuito al meglio per centrare tutti gli obiettivi che hanno in mente l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare. PROSSIMA SCHEDA