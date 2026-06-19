Intervenuto sul canale Youtube di 'QSVS', Fabio Ravezzani ha fatto il punto sulla situazione in Casa Milan in vista dell'imminente apertura della sessione estiva di calciomercato, prevista per il prossimo 30 giugno. Il direttore di 'Telelombardia' si è focalizzato in particolare sulle eventuali richieste del nuovo tecnico Ruben Amorim e sulle possibili difficoltà che il club rossonero potrebbe affrontare nel processo di ricostruzione della rosa. Ravezzani ha svelato anche l'utile che Gerry Cardinale conta di generare dalle cessioni, per compensare la mancata qualificazione in Champions League.

Milan, il commento di Ravezzani

"Sappiamo con certezza che Amorim adotta il modulo 3-4-3. Di conseguenza, richiederà elementi adatti alla sua idea di calcio. Il Milan, tuttavia, non può effettuare investimenti onerosi. La rosa dovrà essere ricostruita quasi interamente attraverso una politica di sacrifici rilevanti. La dirigenza dovrà individuare profili segnalati direttamente da Amorim nei mercati europei e internazionali. In caso contrario, si rischia di ripetere quanto accaduto al Manchester United, dove il tecnico si è lamentato di aver ricevuto calciatori diversi da quelli richiesti. Sarà necessario cedere i pezzi pregiati della rosa, poiché mancano i fondi per la campagna acquisti. L'obiettivo finanziario prevede di generare circa 40 milioni di utile dalle operazioni di mercato. Sarà da valutare se la dirigenza riuscirà a compiere questo passaggio".

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