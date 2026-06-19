Il gioco di Amorim, l'obiettivo di incasso dalle cessioni e la strategia del Milan in vista dell'estate: le parole di Fabio Ravezzani
Milan, Cardinale lascia l'hotel a Milano: pronto a volare per Vienna | PM
Intervenuto sul canale Youtube di 'QSVS', Fabio Ravezzani ha fatto il punto sulla situazione in Casa Milan in vista dell'imminente apertura della sessione estiva di calciomercato, prevista per il prossimo 30 giugno. Il direttore di 'Telelombardia' si è focalizzato in particolare sulle eventuali richieste del nuovo tecnico Ruben Amorim e sulle possibili difficoltà che il club rossonero potrebbe affrontare nel processo di ricostruzione della rosa. Ravezzani ha svelato anche l'utile che Gerry Cardinale conta di generare dalle cessioni, per compensare la mancata qualificazione in Champions League.
Milan, il commento di Ravezzani
"Sappiamo con certezza che Amorim adotta il modulo 3-4-3. Di conseguenza, richiederà elementi adatti alla sua idea di calcio. Il Milan, tuttavia, non può effettuare investimenti onerosi. La rosa dovrà essere ricostruita quasi interamente attraverso una politica di sacrifici rilevanti. La dirigenza dovrà individuare profili segnalati direttamente da Amorim nei mercati europei e internazionali. In caso contrario, si rischia di ripetere quanto accaduto al Manchester United, dove il tecnico si è lamentato di aver ricevuto calciatori diversi da quelli richiesti. Sarà necessario cedere i pezzi pregiati della rosa, poiché mancano i fondi per la campagna acquisti. L'obiettivo finanziario prevede di generare circa 40 milioni di utile dalle operazioni di mercato. Sarà da valutare se la dirigenza riuscirà a compiere questo passaggio".
Milan, chi potrebbe salutare in estateSecondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i principali indiziati a lasciare il Milan in estate potrebbero essere Rafael Leao, Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek, tutti e tre considerati ai margini del progetto. La cessione di questi tre elementi potrebbe garantire al club rossonero un bruzzoletto da circa 100 milioni di euro, che in parte saranno reinvestiti sul mercato per ricostruire la rosa. Attenzione però anche agli sviluppi sul futuro di Strahinja Pavlovic, su cui il Chelsea ha messo gli occhi da tempo. Dalle parti di Via Aldo Rossi, il difensore serbo non è considerato incedibile, ma la valutazione del giocatore parte da una base di 50 milioni di euro.
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