Ranking UEFA: Milan davanti alla Juventus con un ‘ma’

Il sito ufficiale UEFA ha aggiornato i ranking in vista della nuova stagione sportiva. Nonostante una brutta stagione per i rossoneri, la squadra di Massimiliano Allegri resta in top 20, anche se non parteciperà a nessuna competizione europea nella stagione 2025-26. Il Milan, infatti, è attualmente al 19° posto. Posto che verrà perso dai rossoneri visto che non potrà difendersi in Europa. Ecco il dettaglio.
Milan, ranking UEFA aggiornato: i rossoneri ancora in top 20, ma ...
1. Real Madrid 117.500
2. Bayern Monaco 108.250
3. Inter 107.250
4. Manchester City 102.750
5. Liverpool 101.500
6. Paris Saint-Germain 94.500
7. Bayer Leverkusen 85.250
8. Borussia Dortmund 84.750
9. Barcellona 83.250
10. Roma 80.500
11. Benfica 77.750
12. Atletico Madrid 77.500
13. Manchester United 76.500
14. Chelsea 76.000
15. Arsenal 75.000
16. Eintracht Francoforte 74.000
17. West Ham 69.000
18. Feyenoord 67.000
19. Milan 66.000
20. Atalanta 65.000
21. Fiorentina 62.000
25. Lazio 59.000
32. Juventus 53.250
35. Napoli 51.000
93. Bologna 16.189
