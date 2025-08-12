Pianeta Milan
Ranking UEFA: Milan davanti alla Juventus con un ‘ma’

Il sito ufficiale UEFA ha aggiornato i ranking in vista della nuova stagione sportiva. Ecco la posizione attuale del Milan
Il sito ufficiale UEFA ha aggiornato i ranking in vista della nuova stagione sportiva. Nonostante una brutta stagione per i rossoneri, la squadra di Massimiliano Allegri resta in top 20, anche se non parteciperà a nessuna competizione europea nella stagione 2025-26. Il Milan, infatti, è attualmente al 19° posto. Posto che verrà perso dai rossoneri visto che non potrà difendersi in Europa. Ecco il dettaglio.

Milan, ranking UEFA aggiornato: i rossoneri ancora in top 20, ma ...

1. Real Madrid 117.500

2. Bayern Monaco 108.250

3. Inter 107.250

4. Manchester City 102.750

5. Liverpool 101.500

6. Paris Saint-Germain 94.500

7. Bayer Leverkusen 85.250

8. Borussia Dortmund 84.750

9. Barcellona 83.250

10. Roma 80.500

11. Benfica 77.750

12. Atletico Madrid 77.500

13. Manchester United 76.500

14. Chelsea 76.000

15. Arsenal 75.000

16. Eintracht Francoforte 74.000

17. West Ham 69.000

18. Feyenoord 67.000

19. Milan 66.000

20. Atalanta 65.000

21. Fiorentina 62.000

25. Lazio 59.000

32. Juventus 53.250

35. Napoli 51.000

93. Bologna 16.189

 

