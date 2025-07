Milan fuori dal Settlement Agreement: rispettati gli accordi con la UEFA

Le proiezioni dicono di un potenziale 'buco' di circa 80 milioni di euro che dovranno essere coperti con operazioni in attivo per il calciomercato (leggasi, cessioni pesanti ...). Così come delle nuove plusvalenze e, probabilmente, anche con l’apertura del salvadanaio rappresentato dal patrimonio netto positivo del club, che un anno fa ammontava a 196 milioni di euro.

Insomma, la UEFA potrà essere soddisfatta del percorso virtuoso intrapreso dal Milan, che per evitare nuove estati a caccia di soldi per colmare i buchi, dovrà necessariamente tornare a giocare in pianta stabile in Champions League e andare avanti il più possibile. Uscire dal Settlement Agreement della UEFA, per il Milan così per gli altri club interessati, non significherà, però, spese pazze sul mercato. Anzi. Altrimenti l'incubo ricomincerebbe.