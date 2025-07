Calciomercato, non solo Jashari: il Milan vuole anche De Cuyper dal Bruges

Non soltanto Ardon Jashari al centro dei discorsi di calciomercato tra Milan e Bruges: secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, infatti, ritorno di fiamma dei rossoneri per Maxim De Cuyper, classe 2000, terzino sinistro belga che potrebbe raccogliere l'eredità di Theo Hernández, in procinto di andare all'Al-Hilal.