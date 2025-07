Calciomercato Milan, cosa manca per la cessione di Theo all'Al-Hilal

Perché ancora non si concretizza il trasferimento di Theo Hernández dal Milan all'Al-Hilal in questo calciomercato estivo? La motivazione

Cosa manca per il trasferimento di Theo Hernández dal Milan all'Al-Hilal in questa sessione estiva di calciomercato? 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fornito la risposta: il ritorno della squadra di Simone Inzaghi dal Mondiale per Club negli Stati Uniti d'America. Dove, nella notte italiana, hanno raggiunto i quarti di finale, battendo per 4-3 il Manchester City di Pep Guardiola dopo i tempi supplementari.