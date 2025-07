Calciomercato Milan, spunta un ottimo giovane per la fascia destra

Inizia oggi, ufficialmente, la seconda finestra estiva di calciomercato: fino al prossimo 1° settembre, le squadre - Milan, ovviamente, incluso - avranno la possibilità di vendere e acquistare giocatori con lo scopo di rendere il loro organico sempre più competitivo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Il club di Via Aldo Rossi ha davvero tanto lavoro da fare: si prevede, infatti, una sorta di rivoluzione in ogni reparto. PROSSIMA SCHEDA