Calciomercato Milan, Jashari si schiera: vuole soltanto i rossoneri

Ardon Jashari, centrocampista del Bruges, vuole trasferirsi al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Le ultime news

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sulla trattativa che potrebbe portare Ardon Jashari dal Bruges al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Jashari vuole il Milan e, per il quotidiano torinese, si è schierato con i rossoneri nel braccio di ferro con il club belga, un osso notoriamente molto duro quando si tratta di contrattare l'acquisto di un suo giocatore.