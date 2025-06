Oggi, lunedì 30 giugno 2025 , termina ufficialmente la stagione 2024-2025 : è stata un'annata disastrosa, per il Milan , dal punto di vista sportivo (eccezion fatta per la vittoria della Supercoppa Italiana ) e, a risentirne, non sarà soltanto il campo (Diavolo fuori dalle coppe europee per la stagione 2025-2026 ) ma anche il bilancio .

Bilancio Milan 2025, utile di 25 milioni con l'addio a Tiji

Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. La situazione finanziaria del Milan è stata sistemata, di fatto, grazie alla cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City per 55 milioni di euro più bonus. Tale incasso ha consentito al club di Via Aldo Rossi di iscrivere a bilancio un'ottima plusvalenza (40 milioni di euro circa) e, soprattutto, di chiudere l'esercizio finanziario per l'anno in corso con un attivo di 25 milioni di euro. Rossoneri in utile per il terzo anno di fila.