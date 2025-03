Ranking UEFA: addio quinto posto Champions, una beffa per il Milan

Una mazzata per il Milan

Se la mancata qualificazione di una quinta squadra italiana in Champions è una brutta notizia per tutto il movimento, lo è ancora di più per il Milan. I rossoneri, infatti, sono attualmente in lotta per il quarto posto in campionato, ma con un quinto slot avrebbero avuto una maggiore sicurezza di accesso alla competizione più prestigiosa d’Europa. Ora, invece, la battaglia per la qualificazione diventa ancora più serrata, aumentando la pressione sulle ultime giornate di Serie A.