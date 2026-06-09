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Rangnick al Milan, parla Pellegatti: “Le richieste del tecnico sono chiare”

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Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha voluto fornire degli aggiornamenti sulla situazione Rangnick-Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il tormentone legato al possibile arrivo a Milano di Ralf Rangnick continua ad arricchirsi di ulteriori nuovi dettagli. A fare il punto della situazione ci ha pensato Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e noto tifoso rossonero.

Senti Pellegatti: "Rangnick vuole le chiavi di tutto il Milan"

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Attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube, il giornalista ha volto aggiungere ulteriori dettagli, svelando le 'pesantissime' richieste dell'allenatore tedesco per far si che il suo approdo al Milan diventi realtà. Pellegatti non ha usato giri di parole per spiegare la situazione complessa, svelando chi, al momento, stia tenendo il gioco:

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"Le richieste di Ragnik sono chiare. Milan, sapete che dico sempre? Non so se il Milan che accetta Rangnick o Rangnick il Milan. No, è il Milan che deve dire sì alle richieste di Rangnick. Chiedo scusa perché ve le ripeto, ma magari qualcuno se l'è dimenticate, vuole le chiavi di tutta l'organizzazione del Milan, sulla scelta dell'allenatore, sulla scelta del direttore sportivo, sulla scelta dello scouting, ma vuole anche gestire il settore giovanile."

Se sui ruoli della prima squadra o sul mercato si più parlare, ci sono dei paletti che però non vanno oltrepassati. Il primo riguarda il settore giovanile: Rangnick pretende, per l'appunto, il controllo totale, un tema che il Milan vuole evitare di discutere.

Il secondo ostacolo è di natura gerarchica: l'austriaco vuole carta bianca senza ricevere interferenze da nessuno, neanche da Zlatan Ibrahimovic:

"Lì il Milan è ristio, non è insoddisfatto del lavoro di Vergine, e non vuole assolutamente reimpostare tutto il lavoro. Altra cosa fondamentalmente che non vuole inferenze da nessuno, nemmeno di Zlatan Ibrahimovic"+

Accettare le condizioni di Rangnick significherebbe rivedere sia tutta l'area sportiva che il ruolo di Ibrahimovic. La palla, però, passa alla dirigenza.

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