Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha voluto fornire degli aggiornamenti sulla situazione Rangnick-Milan

Il tormentone legato al possibile arrivo a Milano di Ralf Rangnick continua ad arricchirsi di ulteriori nuovi dettagli. A fare il punto della situazione ci ha pensato Carlo Pellegatti , giornalista sportivo e noto tifoso rossonero.

Senti Pellegatti: "Rangnick vuole le chiavi di tutto il Milan"

Attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube, il giornalista ha volto aggiungere ulteriori dettagli, svelando le 'pesantissime' richieste dell'allenatore tedesco per far si che il suo approdo al Milan diventi realtà. Pellegatti non ha usato giri di parole per spiegare la situazione complessa, svelando chi, al momento, stia tenendo il gioco: