La sessione estiva si avvia alla conclusione, ma la dirigenza del Milan ha già tracciato le linee guida per il calciomercato invernale della stagione 2026-2027. La scelta strategica della proprietà guidata da Gerry Cardinale e del tecnico Rúben Amorim è stata chiara: non forzare acquisti dell'ultimo secondo, preferendo rinviare a gennaio la copertura di alcune evidenti lacune strutturali della rosa. Il club rossonero si presenterà ai nastri di partenza del mercato di riparazione, al via il prossimo 2 gennaio 2027, con obiettivi mirati per rinforzare la difesa, la corsia laterale sinistra e la mediana, tenendo sempre d'occhio una suggestiva opzione per l'attacco.

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Caccia al mediano e il sogno di mercato: l'ipotesi Endrick dal Real Madrid

Il primo reparto che riceverà correttivi urgenti è la difesa centrale, rimasta corta dopo le ultime operazioni in uscita. Il prescelto degli uomini mercato di Via Aldo Rossi risponde al nome di, promettente centrale di proprietà del. Il giovane talento francese è stato monitorato a lungo dagli scout rossoneri e rappresenta il profilo ideale per la filosofia societaria: futuribile, fisicamente straripante e perfetto per la retroguardia a tre che Amorim sta implementando. I contatti con il club transalpino sono già stati avviati per anticipare la concorrenza internazionale.Un'altra priorità assoluta per la sessione di gennaio è l'individuazione di un esterno sinistro di spessore in grado di potenziare la corsia mancina. Il Milan sta vagliando profili di altissimo livello e il casting si è ristretto a due nomi principali. Il primo è, laterale in forza al, che gradirebbe una maglia da protagonista in Serie A. La grande alternativa porta invece in Spagna, sponda, dove si monitora la situazione legata ad. Due piste complesse ma necessarie per garantire al Milan un'alternativa di caratura mondiale sulla fascia mancina. Il Diavolo si augura che non cambino maglia proprio poco prima del gong del mercato estivo.Oltre alla ricerca di un centrocampista di rottura — il cui profilo ideale è ancora in fase di identificazione da parte dell'area tecnica —, i fari della dirigenza milanista si accendono anche sul reparto offensivo per quello che potrebbe essere il vero colpo da novanta dell'inverno 2027. Il nome che scalda i cuori di Gerry Cardinale e Rúben Amorim è quello di E, il gioiello brasiliano del. Poco utilizzato a Madrid, l'attaccante classe 2006 potrebbe lasciare i "Blancos" in prestito per trovare continuità. Il Milan è pronto a inserirsi con forza, offrendogli una maglia da titolare e la centralità nel progetto tecnico.