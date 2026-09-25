Con il campionato messo in stand-by, la pausa delle Nazionali offre sempre spunti molto interessanti e, ad oggi, è il Milan a finire sotto ai riflettori. Nella nuova squadra di Amorim c'è un calciatore specifico finito al centro delle discussioni: stiamo parlando di Goncalo Ramos. Ma perchè il calciatore portoghese è finito per essere bersagliato da varie critiche?

Milan, la statistica di Ramos

Goncalo Ramos, arrivato in estate dal, viene criticato per i pochi gol messi a segno fino ad ora. Ad oggi, infatti, l'unica rete messa a segno con addosso i colori rossoneri è quella contro il Venezia. Il calciatore, è vero, segna molto poco, ma fa tantissimo lavoro sporco, effettuando anche grandissime corse di pressing, chieste proprio dall'allenatore stesso.

Nonostante ciò, però, l'ex PSG è risultato essere comunque decisivo. Secondo quanto riferito da Opta, da quando la Serie A è tornata al format con 20 squadre, solamente 6 attaccanti hanno preso parte ad almeno una rete nelle prime due gare in casa con il Milan: stiamo parlando di Pato, Balotelli, Bacca, Higuain, Giroud e Ramos stesso.

In conclusione, giudicare Ramos solo dal tabellino dei marcatori sarebbe un grandissimo errore. L'attaccante portoghese, infatti, sta pagando un conto molto salato in termini di lucidità sotto porta, proprio a causa del grande lavoro richiesto da Amorim.

Se da un lato il Milan ha ritrovato a compattezza ed un pressing asfissiante, dall'altro la sfida del tecnico sarà quella di riavvicinare il suo centravanti all'area di rigore, ma Amorim avrà il tempo necessario, durante questa sosta, per cercare di capire come calibrare tutti gli ingranaggi.