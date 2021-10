Raiola e le parole su Donnarumma e il Milan: la realtà è ben diversa

Il tema del giorno sono sicuramente le dichiarazioni di Mino Raiola su Donnarumma, ex portiere del Milan. L'agente, nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport (QUI tutte le sue parole), si è scagliato contro il club rossonero: "Sono disgustato dai fischi a Gigio, e adesso mi chiedo perché il Milan non sia intervenuto ufficialmente per prendere le distanze dalla contestazione, per difenderlo in qualche modo, dopo che su un ponte di Milano è comparso quell’ignobile striscione (FOTO). Trovo deludente che il Milan, che conosce la verità, non abbia preso le distanze da questo inaccettabile e ingiusto comportamento". Ma quanto dice Raiola corrisponde a verità? Nelle prossime schede vi esponiamo il nostro pensiero.