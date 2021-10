Donnarumma torna a Milano, lo striscione della Curva Sud: “Uomo di m***” (FOTO)

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, torna a San Siro in occasione di Italia-Spagna. Ecco il duro 'bentornato' della Curva Sud

"Al Milan ho sempre dato tutto, mi dispiacerebbe se mi fischiassero a San Siro" . Parole e musica di Gianluigi Donnarumma, che ha parlato così in conferenza stampa per presentare la semifinale di Nations League contro la Spagna. Un appello che i tifosi del Milan accoglieranno? A vedere lo striscione esposto dalla Curva Sud la risposta arriva da sola. Il tifo organizzato rossonero, con una presa di posizione fortissima, ha così scritto: "Donnarumma uomo di m****. A Milano non sarai mai più il benvenuto" .

I tifosi, infatti, non hanno dimenticato il comportamento del classe 1999, che ha sempre professato la sua fede rossonera prima di lasciare il club a parametro zero. Una mossa che, inevitabilmente, ha colpito le casse di un Milan che da anni sta cercando di rientrare nei parametri virtuosi di bilancio. Il pubblico di San Siro seguirà la posizione della Curva Sud? Il rischio non può che essere elevatissimo. Le Top News di oggi sul Milan: il giusto premio per Leao, Ibra non ha dubbi sullo scudetto