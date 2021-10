MERCATO MILAN E TOP NEWS – Leao, il giusto premio. Lo spavaldo Ibra

Sono tantissimi i nazionali del Milan già in giro per il mondo: da Simon Kjaer a Ismael Bennacer, passando per Franck Kessie e Mike Maignan. A questi si è aggiunto un altro rossonero che registrerà la sua prima convocazione: si tratta di Rafael Leao, le cui prestazioni non potevano lasciare indifferenti la selezione portoghese. Intanto Zlatan Ibrahimovic parla dello scudetto, Franck Kessie continua ad essere oggetto di desiderio e l'agente di un obiettivo parla del suo futuro. Nelle prossime schede le Top News di giornata!