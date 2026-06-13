La Svizzera debutta nella Coppa del Mondo facendosi bloccare sull'1-1 dal Qatar nel primo turno del girone. Gli elvetici mancano i tre punti in una sfida che li vedeva favoriti alla vigilia, restando fermi a quota un punto, appaiate con tutte le altre Nazionali, complice l'altro pareggio per 1-1 tra Canada e Bosnia. Nel finale di gara c'è stato spazio anche per l'esordio mondiale del centrocampista del Milan Ardon Jashari.
Qatar-Svizzera 1-1, la cronaca del matchLa Svizzera rischia in avvio su un errore di Akanji che favorisce Junior, ma prende subito il controllo del gioco. Al 13' il portiere qatariota Abunada atterra Freuler in area: dal dischetto si presenta Embolo che al 17' firma l'1-0. Zakaria impegna la difesa avversaria con un destro potente, mentre Vargas ed Aebischer non inquadrano lo specchio per il raddoppio. Nella ripresa Xhaka sfiora due volte il gol dalla distanza, mentre Vargas ed Embolo falliscono le occasioni per chiudere i conti.
L'ingresso in campo di JashariAl 89' minuto, il CT Yakin decide di inserire il mediano rossonero Jashari al posto di Freuler per dare nuova energia al centrocampo. Appena entrato, il calciatore concede una conclusione dal limite, bloccata centralmente da Kobel. Nei sei minuti di recupero il numero 30 del Milan si limita a passaggi semplici per gestire il possesso e dare ordine alla manovra.
La rete del Qatar al 94'Al 94' minuto Al-Amin serve un cross perfetto per lil difensore del Qatar Khoukhi, che batte Elvedi nel gioco aereo e segna il gol del definitivo 1-1. Il girone riprenderà giovedì 18 giugno con la Svizzera che affronterà la Bosnia al 'SoFi Stadium' di Los Angeles, mentre venerdì 19 giugno il Qatar affronterà il Canada a Vancouver.
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