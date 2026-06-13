La Svizzera debutta nella Coppa del Mondo facendosi bloccare sull'1-1 dal Qatar nel primo turno del girone. Gli elvetici mancano i tre punti in una sfida che li vedeva favoriti alla vigilia, restando fermi a quota un punto, appaiate con tutte le altre Nazionali, complice l'altro pareggio per 1-1 tra Canada e Bosnia. Nel finale di gara c'è stato spazio anche per l'esordio mondiale del centrocampista del Milan Ardon Jashari.

Qatar-Svizzera 1-1, la cronaca del match

L'ingresso in campo di Jashari

La rete del Qatar al 94'

La Svizzera rischia in avvio su un errore diche favorisce Junior, ma prende subito il controllo del gioco. Al 13' il portiere qatariota Abunada atterra Freuler in area: dal dischetto si presentache al 17' firma l'Zakaria impegna la difesa avversaria con un destro potente, mentre Vargas ed Aebischer non inquadrano lo specchio per il raddoppio. Nella ripresasfiora due volte il gol dalla distanza, mentre Vargas ed Embolo falliscono le occasioni per chiudere i conti.Al 89' minuto, il CT Yakin decide di inserire il mediano rossoneroal posto diper dare nuova energia al centrocampo. Appena entrato, il calciatore concede una conclusione dal limite, bloccata centralmente da. Nei sei minuti di recupero il numero 30 del Milan si limita a passaggi semplici per gestire il possesso e dare ordine alla manovra.AlAl-Amin serve un cross perfetto per lil difensore del Qatarche batte Elvedi nel gioco aereo e segna il gol del definitivo 1-1. Il girone riprenderà giovedì 18 giugno con lache affronterà laal 'SoFi Stadium' di Los Angeles, mentre venerdì 19 giugno ilaffronterà ila Vancouver.