Il Milan blinda Christian Pulisic. L'attaccante statunitense classe '98 è un elemento sempre più centrale nel progetto tecnico rossonero, e si prepara a legare ulteriormente il proprio futuro al club di via Aldo Rossi. Dopo le anticipazioni circolate nelle scorse ore sul rinnovo di contratto, arriva un nuovo aggiornamento: il numero 11 del diavolo è arrivato a casa Milan per prolungare la sua carriera con i rossoneri.

Milan, vicina la firma di Pulisic

I numeri a Milano

A riferirlo in diretta su Sky Sport è stato il giornalistache ha voluto confermare l'arrivo del calciatore americano in sede per mettere la propria firma sul contratto. Il rinnovo dovrebbe legareal club milanese fino alulteriore conferma della fiducia della società nei confronti dell'americano.Arrivato a Milano nell'estate del 2023, l'americano si è ritagliato un ruolo molto importante all'interno della squadra rossonera, contribuendo con gol e assist al rendimento offensivo del Diavolo.

Finora, l'attaccante ha collezionato 142 presenze, realizzando anche 44 goal e 28 assist. Un rendimento che testimonia il suo contributo alla squadra e che lo avvicina sempre di più al sorpasso sul Chelsea nella classifica delle presenze un club. Con 145 partite collezionate con la formazione inglese, il Chelsea resta ancora la squadra con cui Pulisic ha giocato più match in carriera. Il rinnovo con il Milan però cambierà molto presto questo dato.