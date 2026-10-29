Timmo Hardung, accostato al Milan, continuerà la propria carriera dirigenziale in Germania: la novità
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Arrivano delle grandi novità per il Milan e per l'Eintracht Francoforte. Il club tedesco ha deciso di riorganizzare la distribuzione delle varie responsabilità all'interno dell'area sportiva, annunciando alcune novità che riguardano Timmo Hardung (accostato ai colori rossoneri), destinato ad assumere un ruolo ancora più centrale nella gestione dell'attività sportive.
Niente Milan per HardungCome comunicato dal club tedesco, Hardung assumerà con effetto immediato degli incarichi maggiori, ricevendo più responsabilità all'interno deell'area sportiva. Una decisione che ridefinisce ufficialmente la distribuzione dei compiti all'interno della società tedesca e che rafforza la posizione dell'attuale direttore sportivo.
La notizia arrivata direttamente dalla Germania rappresenta un elemento da considerare soprattutto in chiave Milan: il nome di Hardung infatti era stata accostato ai colori rossoneri assieme a quello di Krosche , il tutto legato ad eventuali cambi in dirigenza.
Con il comunicato delle Eintracht, la posizione di Hardung appare ormai più che consolidata in Germania. Un segnale che allontana definitivamente l'ipotesi di un suo eventuale approdo a Milano, mentre il dirigente invece si prepara ad affrontare una nuova avventura più centrata all'interno della società di Francoforte.
Ecco, di seguito, il comunicato del club su Hardung: "Timmo Hardung è stato incaricato, fino a nuovo ordine, di guidare tutte le operazioni sportive nel settore del calcio maschile."
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