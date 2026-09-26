Che Romelu Lukaku non sia mai stato lontano dalle tensioni, dentro e fuori dal campo, si sa. L'ultimo episodio è andato in scena all'Olimpico durante Italia-Belgio: fischi del pubblico romano, provocazione e faccia a faccia con il portiere Gianluigi Donnarumma. Un'altra serata ad alta tensione nella carriera dell'ex attaccante nerazzurro che, nel corso degli anni, ha vissuto delle separazioni piuttosto complicate con alcuni club e altri scontri diventati iconici.

Dall'episodio con Donnarumma fino alla lite con Ibrahimovic

L'episodio più recente, come detto in precedenza, è arrivato proprio ieri sera:entrato nel finale della di Italia-Belgio, viene accolto dai fischi dello Stadio Olimpico. Negli ultimi momenti della partita, il belga mostra due dita, chiaro riferimento al risultato. Dopo il triplice fischio, il capitano azzurro lo raggiunge a centrocampo per un faccia a faccia, culminato poi con l'intervento dei compagni e dell'arbitro, che ha ammonito entrambi i calciatori.

Se c'è però un'immagine che più di tutti rappresenta un Lukaku provocatorio è quella del derby tra Inter e Milan del gennaio 2021. Lukaku e Zlatan Ibrahimović arrivarono a testa a testa al termine di un durissimo scambio verbale. I compagni e i membri dello staff dovettero intervenire per calmare le acque, ma la tensione proseguì anche mentre le squadre rientravano nello spogliatoio all'intervallo. Quell'immagine è diventata talmente celebre da essere trasformata in un'opera d'arte vicino a San Siro: un murale realizzato da alcuni artisti immortalava proprio il faccia a faccia tra i due centravanti.

Il murales della lite Ibrahimovic-Lukaku fuori da San Siro | getty images

Lo strappo con Conte

Poi c'è la parentesiQui però il discorso non riguarda una lite in campo, ma un rapporto deteriorato anche con l'allenatore che più di tutti aveva saputo valorizzare Lukaku: stiamo parlando diNella primavera del 2026, l'attaccante decise di rimanere in Belgio per proseguire le cure legate ai propri problemi fisici, non presentandosi alla ripresa degli allenamenti nonostante la richiesta deldi rientrare.

Lo strappo viene successivamente ricucito, almeno in parte: il 20 aprile Lukaku torna a Castelvolturno insieme al proprio agente per incontrare Conte e il direttore Giovanni Manna. Il confronto viene descritto come costruttivo, anche se rimase una sanzione per il giocatore.

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I gol e i successi del calciatore racconto una parte ampia della sua storia, ma è anche molto evidente come 'Big Rom' sia stato più volte protagonista di rapporti piuttosto complicati e momenti di forte tensione, e l'ennesima prova è andata in scena proprio ieri sera.