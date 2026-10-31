Dopo il rinnovo di Christian Pulisic, che ha firmato fino l 30 giungo 2031 a 6 milioni netti a stagione, il Milan blinda i propri gioielli provenienti dalle giovanili. Nella giornata di oggi, infatti, il giovane Gabriele Borsa, attaccante classe 2010, ha firmato il suo primo contratto da professionista.

Milan, altro rinnovo

Per il giovanesi tratta di un salto formale nel percorso che lo porta dalla categoria giovanile al mondo del calcio professionistico. La firma dell'attaccante italiano è arrivata alla fine di una vera e propria fase di crescita che ha poi convinto il club a puntare su di lui.

La scelta del club di via Aldo Rossi, infatti, ribadisce nuovamente la fortissima attenzione nei confronti dei prodotti del vivaio rossoneri. Ne prossimi mesi sarà molto importante valutare quale sarà il percorso perfetto per il giovane, in modo che possa avere la giusta continuità per capire quelli che potrebbero essere i tempi per un'eventuale nuova promozione.

Ma chi è Borsa?

Dopo essere stato tra Under18 e Milan Primavera durante il ritiro in estate, nel corso di questa stagione, il giovane attaccante ha giocato proprio tra u18 e Serie D, esordendo anche sotto età tra i grandi della seconda squadra rossonera. Da non dimenticare il suo cammini con la maglia azzurra, dove gioca stabilmente con l'Under17.