Popovic, dal mancato approdo al Milan al Napoli Primavera: il talento serbo è un enigma

Doveva essere il colpo del futuro, un talento pronto a fare la differenza. E invece, finora, Milos Popovic si è rivelato un enigma per il Napoli Primavera . Il giovane talento serbo, strappato a gennaio 2024 alla concorrenza di Milan e Juventus , non è ancora riuscito a giustificare le grandi aspettative riposte su di lui.

Popovic era ormai promesso ai rossoneri, ma all’ultimo momento il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha sorpreso tutti, acquistandolo e parcheggiandolo momentaneamente al Monza, per questioni di slot extracomunitari. In estate, finalmente, è sbarcato ufficialmente in azzurro, aggregandosi alla Primavera, con la speranza di imporsi sin da subito.