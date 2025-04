Derby Milan-Inter, gara valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia 2024-25. Per i rossoneri l'ultimo obiettivo stagionale rimasto raggiungibile visto che il quarto posto dista la bellezza di 9 punti. Il Diavolo di Sergio Conceicao si gioca tantissimo: l'accesso alla finale con la chance di vincere un altro trofeo dopo la Supercoppa Italia e un posto in Europa League (vincendo il Milan si qualificherebbe). Per conquistare la finale servirà battere i nerazzurri al momento in formissima. Conceicao dovrebbe cambiare ancora. Ecco le probabili formazioni del derby Milan-Inter da Sky Sport. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA>>>