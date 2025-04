CONCEICAO SPIEGA PERCHÈ RAFA LEAO FUORI. MA SA CHE DOMANI C’È IL DERBY? PARATICI IN ARRIVO

Sérgio Conceicao, allenatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del derby Milan-Inter della semifinale di andata della Coppa Italia 2024/2025. Rafael Leao uno dei grandi temi, ma anche una frase che gli è scappata e dice molto della situazione rossonero. Non solo perché Fabio Paratici sarebbe in arrivo, con un incontro previsto in queste ore. Il nostro Stefano Bressi ha fatto l'analisi di tutte queste tematiche nel video che potete trovare qui sotto. E non dimenticate di seguirci su tutti i nostri social.