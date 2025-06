Piatek lascia l’Europa: l’ex Milan vola in Qatar dopo il rilancio in Turchia

L'ex attaccante del Milan, Krzysztof Piatek saluta il calcio europeo per una nuovissima avventura in Qatar

Krzysztof Piatek saluta il calcio europeo per una nuovissima avventura in Qatar. L'attaccante polacco, che ha vestito le maglie di Genoa, Milan, Fiorentina e Salernitana in Italia, si trasferisce alla corte dell'Al Duhail dopo essersi rilanciato nel campionato turco con la maglia del Basaksehir, dove ha collezionato ben 48 gol in sole due stagioni.