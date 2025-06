Milan, Allegri e l’idea scudetto. Con le cessioni importanti si rischia il tracollo

Difatti, all'annuncio del tecnico livornese in molti hanno pensato a una sola cosa: lo scudetto. Allegri è una garanzia, sia che si tratti di vincere che di piazzarsi sul podio, e la base della rosa rossonera prometteva grandi cose. Si ragionava su come Allegri avrebbe potuto rivitalizzare Theo Hernandez . Su come avrebbe migliorato Leao e su come avrebbe donato maggiori responsabilità a Mike Maignan . Invece, negli ultimi giorni si vive nel terrore di un'altra annata all'insegna dell'obiettivo minimo (tra l'altro neanche raggiunto la scorsa stagione). Poiché risulta difficile pensare che il Milan possa sostituire i partenti con giocatori dello stesso valore.

L'incubo dei tifosi rossoneri sta nel rivedere il Milan 13/14 piuttosto che quello 10/11, entrambi allenati proprio da Allegri. L'incubo dei tifosi rossoneri sta nel non vedere la propria squadra lottare per qualcosa se non il quarto posto in classifica. L'incubo dei tifosi rossoneri, reale e sempre più vicino, è quello di veder andare via gli stessi giocatori che hanno conquistato il 19esimo scudetto, gli stessi che hanno trascinato la squadra nei momenti difficili, gli stessi che rappresentano il vero patrimonio del club. Lo ripetiamo, Allegri resta una garanzia, ma il mercato in uscita rischia di rovinare tutto.