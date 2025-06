Milan e Chelsea, un abisso sulla valutazione di Maignan: la rivelazione

Nelle ultime ore si sta parlando, molto, di un trasferimento di Mike Maignan dal Milan al Chelsea in questo calciomercato estivo. Il Diavolo, infatti, era arrivato mesi fa a un passo dal rinnovo del contratto del portiere francese, altrimenti in scadenza il 30 giugno 2026 . Poi la trattativa si era arenata. Ora l'ex Lille e PSG potrebbe partire, destinazione Premier League . Anche se, a sentire gli esperti di calciomercato, davvero non ci siamo sulla valutazione del cartellino del classe 1995 che fanno i rossoneri e i 'Blues'.

"Chelsea e Milan non sono vicini sulla valutazione di Mike Maignan - ha scritto il giornalista sportivo Fabrizio Romano in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X' -. Il Milan vuole circa 30 milioni di euro. Il Chelsea non pagherà questa cifra. Valuta Maignan 10 milioni di euro, visto il contratto in scadenza nel 2026. Il Chelsea non aspetterà più di lunedì, visto che è anche contento di avere quattro portieri nella sua squadra".