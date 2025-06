Calciomercato, il Milan (s)vende Reijnders al Manchester City: le ultime

Tijjani Reijnders sta per lasciare il Milan per il Manchester City in questo calciomercato estivo: trattativa chiusa a queste cifre

Tijjani Reijnders, centrocampista olandese classe 1998, sta per lasciare il Milan per trasferirsi al Manchester City. Dopo due stagioni termina, così, in questo calciomercato estivo, l'esperienza dell'ex AZ Alkmaar in maglia rossonera.