Calciomercato Milan, l’idea di Tare per potenziare la fascia destra

Siamo in pieno calciomercato estivo e il Milan, con la solerte nomina del suo nuovo direttore sportivo, Igli Tare, è già pienamente operativo. L'obiettivo, in Via Aldo Rossi, è quello di rilanciare i rossoneri, reduci da una stagione molto negativa, ai vertici della classifica in Italia e di tornare immediatamente in Champions League. In tal senso, l'ingaggio di un allenatore come Massimiliano Allegri è sicuramente molto indicativo delle buone intenzioni del club. A questo, però, dovrà seguire un mercato di assoluto livello. PROSSIMA SCHEDA