Calciomercato Milan, no di Theo Hernández all’Al-Hilal: la sua speranza

Theo Hernández via dal Milan in questo calciomercato estivo? Possibile, ma, a quanto pare, non sarà l'Al-Hilal la sua destinazione. Il punto

Daniele Triolo Redattore 4 giugno 2025 (modifica il 4 giugno 2025 | 09:55)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando delle mosse - in uscita - del Milan in questi primi giorni del calciomercato estivo, ha fatto il punto della situazione sulla cessione di Theo Hernández, il cui contratto (che non sarà rinnovato) andrà in scadenza tra poco più di un anno, il 30 giugno 2026.