Pellegatti: “Come si fa a dare l’insufficienza al calciomercato del Milan?”

Carlo Pellegatti, storico giornalista rossonero, ha commentato il calciomercato del Milan a 'Elastici', programma di Cronache di Spogliatoio
La Serie A è già iniziata da due giornate e ora è tempo della prima sosta per le nazionali. Intanto, però, si è da poco concluso il calciomercato, almeno per i più importanti campionati europei. Il Milan ha chiuso il suo calciomercato con un ottimo colpo, Adrien Rabiot, e una scommessa, David Odogu. In generale, l'estate rossonera è stata molto particolare. In Casa Milan si è attuata una sorta di rivoluzione tecnica, con quasi 30 operazioni realizzate, tenendo conto delle entrate e delle uscite. Un numero esorbitante. Fin dai minuti appena successivi alla chiusura di questa finestra estiva, molti giornalisti e opinionisti hanno dato il loro parere circa l'operato sul mercato delle varie squadre del campionato italiano. Carlo Pellegatti, ad esempio, ha detto la sua a 'Elastici' - un programma di Cronache di Spogliatoio - in merito al calciomercato del Milan. Di seguito, si riportano le sue parole.

Pellegatti sul calciomercato del Milan

Ecco cosa ha detto il giornalista: "Tutti abbiamo detto che manca il difensore centrale. Io avevo parlato con qualcuno del Milan una settimana prima e avevo detto - essendo figlio di Berlusconi e di Galliani - 'ma Thiago Silva, 41 anni?' Poi qualcuno dice che è una squadra di quarantenni. Io risponderei: 'è una squadra di giocatori bravi se hai Modric e Thiago Silva'. Thiago Silva è stato il migliore in campo l'altro giorno del Fluminense contro il Santos. Ci manca proprio un grande giocatore lì. Poteva andare bene Joe Gomez".

Poi, ha proseguito: "Vorrei però fare una domanda a chi ha dato l'insufficienza al mercato del Milan. Possiamo partire dando un 4 alla difesa. Al centrocampo diamo solo 6? E all'attacco 5? Così mi sembra una sciocchezza. Stando con il 4 alla difesa, almeno 7 o 8 al centrocampo e con Nkunku bisogna dare almeno 7 all'attacco. Perché Nkunku viene preso come un giocatore normale, ma è un fuoriclasse".

