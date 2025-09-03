Pellegatti: “Come si fa a dare l’insufficienza al calciomercato del Milan?”

La Serie A è già iniziata da due giornate e ora è tempo della prima sosta per le nazionali. Intanto, però, si è da poco concluso il calciomercato, almeno per i più importanti campionati europei. Il Milan ha chiuso il suo calciomercato con un ottimo colpo, Adrien Rabiot, e una scommessa, David Odogu. In generale, l'estate rossonera è stata molto particolare. In Casa Milan si è attuata una sorta di rivoluzione tecnica, con quasi 30 operazioni realizzate, tenendo conto delle entrate e delle uscite. Un numero esorbitante. Fin dai minuti appena successivi alla chiusura di questa finestra estiva, molti giornalisti e opinionisti hanno dato il loro parere circa l'operato sul mercato delle varie squadre del campionato italiano. Carlo Pellegatti, ad esempio, ha detto la sua a 'Elastici' - un programma di Cronache di Spogliatoio - in merito al calciomercato del Milan. Di seguito, si riportano le sue parole.