La prestazione del Milan contro il Ferencvaros continua a far discutere. La prova messa in campo dai rossoneri nella sfida di giovedì sera ha lasciato parecchie perplessità, soprattutto per l'incapacità delle seconde linee di sfruttare l'occasione e dimostrare di poter essere delle alternative affidabili. Ad esprimere la propria delusione è stato anche Carlo Pellegatti, giornalista rossonero che, nel suo canale YouTube, ha voluto analizzare la prestazione del diavolo.

Milan, le parole di Pellegatti

Il giornalista rossonero ha voluto puntare il dito contro una prestazione insufficiente, soffermandosi sulla prova di. Secondo Pellegatti, il centrocampista svizzero non è riuscito a lasciare il segno, anzi, è stato uno dei più deludenti:

"Jashari un paio di lanci e basta. Nulla, il nulla. E qualcuno mi dirà adesso sì, ma i due gol sono arrivati quando c'erano anche altri titolari, quindi non si salva nessuno."

Pellegatti non ha risparmiato nessuno, neanche chi potrebbe attaccarsi al fatto che i due gol subiti siano arrivati quando in campo erano presenti dei titolati. Per il giornalista, non ci sono giustificazioni. Nella discussione, il giornalista rossonero ha commentato anche la campagna acquisti, dicendo che molti giocatori non sono da Milan:

Non si salva nessuno. Anche una campagna acquisti: qualcuno dirà non si salva neanche la campagna acquisti con giocatori che non sono da Milan. Sì, vero anche questo, però però non è possibile che nessuno di queste alternative abbia saputo giocare una partita decente, dignitosa. Il Ferencvaros si è subito dimostrato squadra arcigna, collosa, non ti dava un metro".

Il Ferencvaros, una squadra ostica

A rendere tutto più complicato è stato l'atteggiamento degli avversari. Il Ferencvaros si è presentato in campo con grandissima cattiveria e intensità, rendendo complicata qualsiasi cosa per i rossoneri. Pellegatti ha definito la squadra collosa, capace di non concedere neanche mezzo metro ai rossoneri.

Proprio qui, infatti, viene fuori uno dei principali problemi dei rossoneri: la difficoltà nel reagire alla pressione avversaria, trovare delle soluzioni ed imporre il proprio gioco. Una serata molto negativa che complica ancora di più il cammino europeo dei rossoneri, ora chiamati a reagire prima che sia troppo tardi.