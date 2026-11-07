Genoa-Milan, tutti i precedenti della sfida al Ferraris: i dati sorridono ai rossoneri
Manca ormai un solo giorno alla sfida tra Genoa e Milan, in programma allo stadio Luigi Ferraris nella giornata di domani alle ore 15:00. In attesa del fischio d'inizio, vale la pena ripercorrere la storia degli incontri tra le due squadre che, nel corso degli anni, si sono affrontate in ben 156 occasioni.
Genoa-Milan, i precedentiIl bilancio complessivo sorride i rossoneri, che hanno conquistato 71 vittorie contro le 37 del grifone. Sono invece 48 le partite terminate in pareggio: numeri che testimoniano una tradizione molto favorevole alla formazione del diavolo, almeno considerando il totale degli scontri diretti.
La situazione cambia prendendo in analisi solamente le gare disputate in casa del Genoa: al Ferraris infatti, c'è un equilibrio assoluto, con 26 vittoria per il Milan, altrettante per il Genoa e 26 pareggi. Un bilancio in totale parità. C'è però un dato che fa sperare i rossoneri.
Nelle ultime 8 trasferte contro il Genoa, il Milan ha ottenuto ben 7 vittorie e un solo pareggio. Per ritrovare l'ultimo successo del Genoa contro il Milan bisogna tornare al 2019-20: in quell'occasione i rossoblù vinsero per 1-2 a San Siro in una partita disputata porte chiuse durante il periodo del COVID, poco prima dello stop del campionato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA