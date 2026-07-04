Il giornalista di 'Sportitalia' Alfredo Pedullà difende il nuovo acquisto del Milan Gonçalo Ramos dalle critiche di tifosi e addetti ai lavori
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Il Milan ha da poco ufficializzato l'acquisto più oneroso della sua storia. Il primo innesto della dirigenza rossonera per il nuovo corso guidato da Ruben Amorim è stato Gonçalo Ramos, centravanti portoghese classe 2001 strappato al Paris-Saint Germain per la cifra record di 74 milioni di euro più bonus. Qualcuno non è convinto del colpo, ma il giornalista Alfredo Pedullà ha difeso il ragazzo nel suo intervento a 'Sportitalia'.
I numeri di Gonçalo Ramos al PSGNell'estate del 2023 il PSG acquista Gonçalo Ramos dal Benfica in prestito con diritto di riscatto fissato a 65 milioni di euro e un anno dopo esercita la clausola per prolungare la sua esperienza in Francia. A Parigi, il giocatore non è mai riuscito a trovare continuità nel sistema di gioco di Luis Enrique, anche a causa della concorrenza di calciatori dal calibro di Kylian Mbappé, Ousmane Dembelé, Bradley Barcola, Desiré Douè e Khvicha Kvaratskhelia. Nelle tre stagioni all'ombra della Tour Eiffel, il centravanti portoghese colleziona comunque un buon bottino: 45 gol e 10 assist in 131 presenze, vincendo 12 trofei complessivi tra cui due Champions League consecutive nel 2025 e nel 2026.
Milan, Pedullà difende Gonçalo RamosQueste le parole di Pedullà sul nuovo acquisto del Milan Gonçalo Ramos:
“Sembra quasi che il Milan abbia preso uno scappato di casa. Per me non è affatto così. Il club è passato da un estremo all'altro: prima facevano storie per spendere 20 milioni, ora hanno fretta e ne buttano sul piatto 70. Gonçalo Ramos per me resta un grande attaccante. Possiamo discutere sulla cifra, va bene, ma in Serie A uno così ti fa 15 o 20 gol”.
Milan, quali giocatori potevi prendere con la stessa cifra?Ecco una lista dei centravanti che il Milan avrebbe potuto acquistare con 75 milioni di euro o meno secondo i valori di 'Transfermarkt.it':
- Benjamin Sesko (Manchester United): 75 milioni di euro
- Matheus Cunha (Manchester United): 75 milioni di euro
- Victor Osimhen (Galatasaray): 75 milioni di euro
- Junior Kroupi (Bournemouth): 70 milioni di euro
- Igor Thiago (Brentford): 65 milioni di euro
- Viktor Gyokeres (Arsenal): 65 milioni di euro
- Rasmus Hojlund (Napoli): 60 milioni di euro
- Harry Kane (Bayern Monaco): 60 milioni di euro
- Nick Woltemade (Newcastle): 55 milioni di euro
- Kai Havertz (Arsenal): 55 milioni di euro
- Omar Marmoush (Manchester City): 50 milioni di euro
- Ferran Torres (Barcellona): 50 milioni di euro
- Marcus Thuram (Inter): 50 milioni di euro
Tuttavia, è importante sottolineare che molti di questi attaccanti non sono sul mercato e per strapparli alle rispettive squadre sarebbe servito un'esborso economico decisamente superiore rispetto ai 74 milioni di euro spesi per Gonçalo Ramos. Inoltre, alcuni di questi profili (come Ferran Torres, Haverts e Marmoush) non sono prime punte. La nostra sensazione è che la cifra spesa dal Milan possa essere legata ad un accordo con Jorge Mendes per piazzare Rafael Leao a una somma simile o di poco inferiore.
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