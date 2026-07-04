Il Milan ha da poco ufficializzato l'acquisto più oneroso della sua storia. Il primo innesto della dirigenza rossonera per il nuovo corso guidato da Ruben Amorim è stato Gonçalo Ramos, centravanti portoghese classe 2001 strappato al Paris-Saint Germain per la cifra record di 74 milioni di euro più bonus. Qualcuno non è convinto del colpo, ma il giornalista Alfredo Pedullà ha difeso il ragazzo nel suo intervento a 'Sportitalia'.

I numeri di Gonçalo Ramos al PSG

Milan, Pedullà difende Gonçalo Ramos

“Sembra quasi che il Milan abbia preso uno scappato di casa. Per me non è affatto così. Il club è passato da un estremo all'altro: prima facevano storie per spendere 20 milioni, ora hanno fretta e ne buttano sul piatto 70. Gonçalo Ramos per me resta un grande attaccante. Possiamo discutere sulla cifra, va bene, ma in Serie A uno così ti fa 15 o 20 gol”.

Milan, quali giocatori potevi prendere con la stessa cifra?

Benjamin Sesko (Manchester United): 75 milioni di euro

(Manchester United): 75 milioni di euro Matheus Cunha (Manchester United): 75 milioni di euro

(Manchester United): 75 milioni di euro Victor Osimhen (Galatasaray): 75 milioni di euro

(Galatasaray): 75 milioni di euro Junior Kroupi (Bournemouth): 70 milioni di euro

(Bournemouth): 70 milioni di euro Igor Thiago (Brentford): 65 milioni di euro

(Brentford): 65 milioni di euro Viktor Gyokeres (Arsenal): 65 milioni di euro

(Arsenal): 65 milioni di euro Rasmus Hojlund (Napoli): 60 milioni di euro

(Napoli): 60 milioni di euro Harry Kane (Bayern Monaco): 60 milioni di euro

(Bayern Monaco): 60 milioni di euro Nick Woltemade (Newcastle): 55 milioni di euro

(Newcastle): 55 milioni di euro Kai Havertz (Arsenal): 55 milioni di euro

(Arsenal): 55 milioni di euro Omar Marmoush (Manchester City): 50 milioni di euro

(Manchester City): 50 milioni di euro Ferran Torres (Barcellona): 50 milioni di euro

(Barcellona): 50 milioni di euro Marcus Thuram (Inter): 50 milioni di euro

Nell'estate del 2023 ilacquistadalin prestito con diritto di riscatto fissato a 65 milioni di euro e un anno dopo esercita la clausola per prolungare la sua esperienza in Francia. A Parigi, il giocatore non è mai riuscito a trovare continuità nel sistema di gioco di Luis Enrique, anche a causa della concorrenza di calciatori dal calibro di. Nelle tre stagioni all'ombra della Tour Eiffel, il centravanti portoghese colleziona comunque un buon bottino:, vincendo 12 trofei complessivi tra cuiconsecutive nel 2025 e nel 2026.Queste le parole disul nuovo acquisto del MilanEcco una lista dei centravanti che ilavrebbe potuto acquistare consecondo i valori di 'Transfermarkt.it':

Tuttavia, è importante sottolineare che molti di questi attaccanti non sono sul mercato e per strapparli alle rispettive squadre sarebbe servito un'esborso economico decisamente superiore rispetto ai 74 milioni di euro spesi per Gonçalo Ramos. Inoltre, alcuni di questi profili (come Ferran Torres, Haverts e Marmoush) non sono prime punte. La nostra sensazione è che la cifra spesa dal Milan possa essere legata ad un accordo con Jorge Mendes per piazzare Rafael Leao a una somma simile o di poco inferiore.