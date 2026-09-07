Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Alexandre Pato prepara il rientro nel mondo del calcio sotto una nuova veste. Come riportato dalla ‘BBC’ l'ex attaccante del Milan fa parte di una cordata di investitori vicina a rilevare la maggioranza del Northampton Town, club inglese che milita in League Two, la quarta divisione britannica.

Ex Milan, Pato investe nella quarta serie inglese

La situazione societaria del Northampton Town

Il momento del club dopo la retrocessione

La conferma della trattativa è arrivata direttamente dalL'Independent Football Regulator (IFR) e la English Football League (EFL) hanno dato il via libera all'acquisizione delle quote da parte del gruppo guidato da Sports Alpha Capital (SAC) e Gemcorp Capital. Tra i finanziatori di questo consorzio figura proprio il nome di. Il gruppo SAC in passato aveva provato a rilevare il Colchester United, prima di virare sul Northampton.Le trattative tra il club e il gruppo di investitori andavano avanti dallo scorso aprile. L'ingresso della nuova proprietà dovrebbe consentire alla società didopo aver registrato perdite stimate dalla ‘BBC’ inI dettagli precisi sulle quote e sulle cifre dell'operazione verranno resi noti soltanto al momento del closing finale.Ilsta attraversando un periodo complicato. Il club arriva dallachiusa all'ultimo posto in classifica, e non ha ancora trovato la prima vittoria della stagione 2026-27. In estate la società ha nominato Chris Hogg come nuovo allenatore e ha tesserato 13 nuovi giocatori, tra cui il giovane attaccantedal Manchester City. Ora il cambio di proprietà punta a dare stabilità al progetto sportivo.