Gerry Cardinale ha cambiato il suo approccio al Milan negli ultimi mesi e qualcuno sta iniziando ad accorgersene. Intervenuto nell'ultimo appuntamento con 'Fontana di Trevi', podcast in onda sui canali di 'Cronache di Spogliatoio', il giornalista Giuseppe Pastore si è soffermato sul nuovo atteggiamento mostrato dal proprietario del club rossonero. Una situazione che potrebbe avere benefici sulla società di Via Aldo Rossi, reduce da un quadriennio tutt'altro che positivo sotto il piano sportivo.

Milan, le parole di Pastore su Cardinale

"Abbiamo criticato tantissimo Cardinale in questi anni: è sempre sembrato uno arrivato dall'America a spiegarci come va il calcio non sapendolo. Tutti quelli che lo hanno incontrato di persona mi hanno raccontato un Cardinale cambiato, più convincente, più coinvolto. Si vede".

Cardinale ha cambiato atteggiamento?

non ha dubbi sul fatto cheabbia cambiato qualcosa nella sua maniera di rapportarsi alLa promessa estiva è stata rispettata:con una presenza in Italia che è diventata consuetudine. Nelle prime quattro stagioni alla guida del club, il proprietario non ci ha quasi mai messo la faccia, mentre ora sta diventando a tutti gli effetti il volto del Milan.così come il cinque ai giocatori prima di ogni partita.

Il timore dei tifosi rossoneri è sempre stato quello che Cardinale fosse soltanto un uomo di business. Da un po' di tempo a questa parte, però, il patron sembra aver finalmente sposato la causa: "Mi sono fatto coinvolgere emotivamente, per me è diventata una questione personale", ha dichiarato prima del derby. Competenze imprenditoriali, visione e coinvolgimento emotivo potrebbero essere la ricetta giusta per dare al Milan il futuro che merita: tornare ad essere una grande del calcio europeo.