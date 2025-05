Parata di stelle per la finale di Champions: da Verratti all’ex Milan Menez

Tra le glorie del passato che affolleranno le tribune, spiccano nomi che hanno lasciato il segno anche nel calcio italiano. Ci sarà Marco Verratti , ex centrocampista del Pescara e della Nazionale italiana, un vero simbolo del PSG. E poi, a far riaffiorare i ricordi dei tifosi rossoneri, ecco Jérémy Ménez , l'estroso attaccante che ha vestito la maglia del Milan e che, con la sua tecnica e le sue giocate, ha deliziato anche i supporter parigini. Presente anche il "flaco" Javier Pastore , ex Palermo e Roma.

Ma non solo ex calciatori. Il viaggio organizzato dal PSG attirerà anche altre celebrità, come il noto disc jockey e produttore francese DJ Snake. Sul fronte politico, la ministra dello Sport Marie Barsacq rappresenterà il governo francese in assenza del Presidente Macron. Assente invece Nicolas Sarkozy, ex capo di stato e grande tifoso del Paris.