Papà di Gimenez, Allegri ha già risposto! Attacco Milan, nasce la coppia Leao-Nkunku

Nel nuovo video di PianetaMilan, il nostro inviato Stefano Bressi ha fatto il punto su diversi temi caldi in casa rossonera. Partendo da Massimiliano Allegri, Bressi ha sottolineato come il tecnico abbia già risposto in modo netto al padre di Santiago Gimenez, che aveva lanciato frecciatine riguardo le scelte di mercato legate al figlio. Un botta e risposta che non è sfuggito ai tifosi, sempre attenti a ogni mossa della società.