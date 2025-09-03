Pianeta Milan
Papà di Gimenez, Allegri ha già risposto! Attacco Milan, nasce la coppia Leao-Nkunku

Nel nuovo video di PianetaMilan, il nostro inviato Stefano Bressi ha fatto il punto su diversi temi caldi in casa Milan
Alessia Scataglini
Nel nuovo video di PianetaMilan, il nostro inviato Stefano Bressi ha fatto il punto su diversi temi caldi in casa rossonera. Partendo da Massimiliano Allegri, Bressi ha sottolineato come il tecnico abbia già risposto in modo netto al padre di Santiago Gimenez, che aveva lanciato frecciatine riguardo le scelte di mercato legate al figlio. Un botta e risposta che non è sfuggito ai tifosi, sempre attenti a ogni mossa della società.

Parallelamente, il focus si è spostato sul campo, dove Allegri sta lavorando per creare un'intesa vincente tra due dei talenti più attesi: Rafael Leao e il neo-acquisto Christopher Nkunku. L'allenatore, infatti, è impegnato nella costruzione di una squadra che sappia unire le qualità individuali a un'organizzazione tattica ferrea.



Il messaggio di Allegri, riassunto perfettamente nella frase "Bisogna fare il bene del Milan", è chiaro: la priorità è il progetto tecnico e la crescita della squadra, al di là di ogni polemica. Questo e tanto altro!

