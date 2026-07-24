Cafu incorona Maldini: "Vi dico perché è lui la scelta migliore per l'Italia"

A un mese dalla nomina di Giovanni Malagò come presidente della Figc, la Nazionale è pronta ad accogliere il nuovo commissario tecnico. La prima mossa dell'ex presidente del CONI è stata la nomina di Paolo Maldini come direttore tecnico e Leonardo nel ruolo di Advisor. Dopo settimane di colloqui in giro per l'Europa, i due dirigenti azzurri hanno finalmente scelto a chi affidare la panchina.

Il no di Guardiola

Rifiuta anche Ancelotti

Pirlo pronto a diventare il nuovo CT della Nazionale

🚨🇮🇹 Italian Federation approached Andrea Pirlo today over head coach role for the next four years.



He’s now clear favorite to take over and become new Italy head coach.



Pep Guardiola and Carlo Ancelotti both turned down the approaches. pic.twitter.com/Pkl65OR7Ra — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2026

Il nome accostato con maggiore insistenza allanelle ultime settimane è stato quello di. Pochi giorni fa,sono volati a Barcellona per parlare direttamente con l'ex allenatore del Manchester City, che però hal'incarico offertogli dall'Italia. Il tecnico spagnolo ha declinato la proposta per motivi familiari, infrangendo i sogni dello storico capitano rossonero.Come svelato dallo stessonella conferenza stampa andata in scena all'Assemblea di Lega Serie A, la dirigenza azzurra ha avuto dei contatti anche con, attuale CT del Brasile. Proprio come Guardiola, anche l'ex allenatore del Milan hal'offerta, dando priorità al progetto intrapreso con la Seleção. Leonardo e Maldini sono dunque stati costretti a virare su un altro profilo, che ora è a un passo dalla panchina della Nazionale.

Come svelato da Fabrizio Romano su X, Andrea Pirlo sarebbe vicinissimo a diventare il nuovo CT della Nazionale. Maldini e Leonardo nutrono una profonda stima nell'ex centrocampista, che hanno preferito a nomi più blasonati come quelli di Roberto Mancini e Antonio Conte. La carriera da allenatore di Pirlo, finora, non è stata brillante come quella da calciatore, ma la speranza è che la rotta possa essere invertita proprio sulla panchina azzurra. Dopo Gennaro Gattuso, dunque, l'Italia ripartirà da un altro ex centrocampista del Milan e campione del mondo del 2006. Secondo Romano, la federazione avrebbe offerto al tecnico bresciano un contratto quadriennale valido fino al Mondiale del 2030.