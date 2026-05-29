Il Milan sta attraversando un periodo di profonda 'crisi'. Dopo gli esoneri di Tare, Moncada, Allegri e Furlani, sia la panchina che la dirigenza resta al momento scoperta. Nelle ultime ore, però, si è parlato dell'interesse rossonero per Ralf Rangnick, ma il suo non è l'unico nome: spunta anche quello di Matthias Jaissle, allenatore dell'Al-Ahli.
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Panchina Milan, Rangnick o Jaissle? Ecco l’analisi tattica
Come potrà essere il Milan di Ralf Rangnick e Matthias Jaissle? Ecco l'analisi tattica del nostro Stefano Bressi
Due profili diversi ma accomunati da uno stesso fattore: filosofia moderna, pressing alto e aggressività. Un approccio totalmente diverso da quello visto finora con Allegri in panchina. Nell'ultimo video del nostro Stefano Bressi, pubblicato sul canale YouTube di Pianeta Milan, abbiamo analizzato in compagnia di un match analyst lo stile di gioco di entrambi gli allenatori: come potrebbe giocare il Milan? Cosa cambierà? Scopri di più cliccando nel link qua sotto:
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