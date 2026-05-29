Il Milan sta attraversando un periodo di profonda 'crisi'. Dopo gli esoneri di Tare, Moncada, Allegri e Furlani, sia la panchina che la dirigenza resta al momento scoperta. Nelle ultime ore, però, si è parlato dell'interesse rossonero per Ralf Rangnick, ma il suo non è l'unico nome: spunta anche quello di Matthias Jaissle, allenatore dell'Al-Ahli.