Panchina Milan – Pioli, il futuro è un’incognita: senza l’impresa sarà addio

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan è un’incognita. Il confronto con l’allenatore verrà fatto a fine stagione, ma la scelta di affidargli la panchina a ottobre nasceva dalla convinzione di avere ancora il tempo di poter risollevare l’annata: in quel momento il Napoli (quarto in classifica) era lontano appena quattro punti. Adesso la zona Champions League è lontana 10 punti e in generale la squadra rossonera ha vissuto troppi alti e bassi.

Con la sconfitta nel derby il sogno rimonta sembra essere definitivamente tramontato, considerando che la distanza di 10 punti andrebbe colmata in poco più di due mesi. A un certo punto la dirigenza rossonera ha creduto nell’impresa, ma bisogna anche dire che a Pioli non è stato richiesto il piazzamento Champions. La rosa è meno competitiva di quella delle avversarie, e dunque la ricostruzione necessita di tempi più lunghi. Più facile raggiungere l’Europa League, anche se in questo momento il Milan è addirittura decimo in campionato, considerando che Parma e Cagliari sono più avanti per differenza reti.

Al di là comunque dei risultati, Pioli ha anche i suoi meriti: ha coinvolto Ante Rebic, prima ai margini, poi ha valorizzato ulteriormente Theo Hernandez e ha fatto di Bennacer un regista affidabile. Ancora troppo poco per una conferma automatica, anche perchè, come detto, ci sarà un confronto a fine stagione. Il Milan è impegnato anche in Coppa Italia e giovedì ci sarà la semifinale d’andata contro la Juventus: vincere un trofeo potrebbe essere importante per un’eventuale conferma, ma in realtà la società ha bisogno dei ricavi per la Champions.

Ma chi potrebbe essere il sostituto di Pioli? Di certo non Ralf Rangnick, che non ha esperienza in Serie A e che non viene considerato da Maldini e Boban. Al momento la non conferma di Pioli sembra l’ipotesi più probabile, anche se c’è da considerare l’aspetto economico: il club rossonero, in caso di nuovo allenatore, sarebbe costretto a pagare tre tecnici (Pioli e Giampaolo sono sotto contratto fino all’estate 2021). Vedremo cosa succederà, ma per prendere un vero big sulla panchina rossonera (c’è sempre la suggestione Allegri), servono molti soldi. Intanto possibile una cessione di un big rossonero, continua a leggere >>>

