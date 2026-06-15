Dopo settimane di colloqui, il Milan ha trovato il profilo ideale, Ruben Amorim: ecco l'intreccio con il Manchester United...
Manchester United, crisi senza fine: la sfida che attende Amorim | VIDEO
Il casting per la panchina del Milan sembra essere quasi giunto al termine. Nelle ultime ore, infatti, le quotazioni di Ruben Amorim sono letteralmente schizzate, facendo volare il tecnico portoghese in cima alla lista dei preferiti del Milan. Il 41enne, reduce dall'avventura sulla panchina del Manchester United, è riuscito a mettere d'accordo tutte le figure all'interno della società. Ma perchè lo United, dovrebbe fare il tifo per il Milan?
Milan, il Manchester fa il tifo per i rossoneri: ecco perchèI contatti tra le parti, come sappiamo, si sono intensificati molto, tanto che l'accordo formale sulla durata, un triennale, e sulle cifre sia omnia molto vicino. A seguire con tanto interesse, però, anche il Manchester United. I 'diavoli rossi', infatti, sperano nella fumata bianca, ma perchè?
Secondo quanto rivelato dal Telegraph, il club inglese ha a bilancio un pacchetto di 16,7 milioni di euro destinato ad Amorim e il suo staff tecnico. Se l'allenatore dovesse firmare con il Milan, la cifra verrebbe automaticamente tagliata grazie alle clausole di ricollocamento.
I pro e i contro di AmorimMa perchè il Milan dovrebbe scegliere proprio il tecnico portoghese? Analizzando il tutto, possiamo dire che:
- Mentalità vincente: ha già vinto titoli in Portogallo contro giganti come Benfica e Porto
- Valorizzazione dei giovani: perfetto per la linea verde della società
- Sinergia societaria: ha la totale fiducia di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic
Nel calcio, però, non ci sono solo gli aspetti postivi, ma anche quelli negativi:
- L'allenatore arriva da un esonero pesante, di conseguenza l'aspetto mentale potrebbe non essere dei migliori
- Adattamento tattico: il suo gioco richiede degli esterni a tutta fascia e ben 3 centrali puri, ci sarà da fare dell'ottimo mercato.
- Costi dello staff tecnico: Il Milan dovrà farsi carico anche del suo corposo team di collaboratori.
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