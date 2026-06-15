Il casting per la panchina del Milan sembra essere quasi giunto al termine. Nelle ultime ore, infatti, le quotazioni di Ruben Amorim sono letteralmente schizzate, facendo volare il tecnico portoghese in cima alla lista dei preferiti del Milan. Il 41enne, reduce dall'avventura sulla panchina del Manchester United, è riuscito a mettere d'accordo tutte le figure all'interno della società. Ma perchè lo United, dovrebbe fare il tifo per il Milan?

Milan, il Manchester fa il tifo per i rossoneri: ecco perchè

I contatti tra le parti, come sappiamo, si sono intensificati molto, tanto che l'accordo formale sulla durata, un triennale, e sulle cifre sia omnia molto vicino. A seguire con tanto interesse, però, anche il. I 'diavoli rossi', infatti, sperano nella fumata bianca, ma perchè?

Secondo quanto rivelato dal Telegraph, il club inglese ha a bilancio un pacchetto di 16,7 milioni di euro destinato ad Amorim e il suo staff tecnico. Se l'allenatore dovesse firmare con il Milan, la cifra verrebbe automaticamente tagliata grazie alle clausole di ricollocamento.

I pro e i contro di Amorim

Mentalità vincente: ha già vinto titoli in Portogallo contro giganti come Benfica e Porto

Valorizzazione dei giovani: perfetto per la linea verde della società

Sinergia societaria: ha la totale fiducia di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic

Ma perchè il Milan dovrebbe scegliere proprio il tecnico portoghese? Analizzando il tutto, possiamo dire che:

Nel calcio, però, non ci sono solo gli aspetti postivi, ma anche quelli negativi: