Polemiche su polemiche . Dopo la partita tra Milan-Atalanta , in molti hanno parlato della direzione gara dell'arbitro Orsato , in particolare sul rigore concesso alla Dea per fallo di Giroud su Holm . Ne hanno parlato Calvarese , Casarin , mentre Ordine ha discusso pesantemente con Cesari . Il direttore di gara della Serie A, intanto, vince dei premi.

Polemiche su Orsato, ma lui vince dei premi

Come riportato dal sito sportface.it, l’arbitro internazionale Daniele Orsato sarà domani a Lecce per ricevere il premio dedicato a Daniele De Santis, il giovane direttore di gara leccese ucciso a coltellate insieme alla fidanzata, Eleonora Manta, il 21 settembre 2020 nella loro abitazione. L’incontro si terrà dalle 18 nella sede locale dell’Aia, già intitolata a Daniele De Santis, e si aprirà con i saluti del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini. Interverranno poi il magistrato Elsa Valeria Mignone, e i presidenti del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, dell’Aia, Carlo Pacifici, della Figc regionale, Vito Tisci, e del Comitato regionale arbitri, Domenico Celi. Successivamente sarà Paolo Prato (a capo della sezione AIA di Lecce) a premiare il fischietto di Montecchio Maggiore con una targa che verrà assegnata annualmente ad un arbitro che si sia particolarmente distinto nel proprio lavoro. LEGGI ANCHE: Milan, Leao e un gol per la continuità. Ma la critiche non si fermano...