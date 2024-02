Milan-Atalanta, Casarin: “Contatto Giroud-Holm? Rigorino ridicolo. Orsato …”

Paolo Casarin, ex arbitro, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al contatto tra Olivier Giroud ed Emil Holm in Milan-Atalanta

Fabio Barera Redattore 26 febbraio 2024 (modifica il 26 febbraio 2024 | 19:46)

Paolo Casarin, ex arbitro di Serie A, è intervenuto all'indomani di Milan-Atalanta sulle frequenze di 'Radio Rai' per analizzare il contatto tra Olivier Giroud ed Emil Holm. Inizialmente Daniele Orsato non aveva decretato il rigore, ma è stato richiamato dal VAR in un secondo momento. Ecco, dunque, le sue parole.